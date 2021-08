Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählt heute das Papier des Neuen-Markt-Überlebenden ADVA Optical (WKN: 510300). Grund hierfür ist ein Übernahmeangebot durch den Wettbewerber Adtran. Dieses scheint sehr attraktiv.Die thüringisch-bayrische ADVA Optical Networking entwickelt und vermarktet Ausrüstung für die Telekommunikationsbranche und hier insbesondere für die glasfaserbasierte Übertragungstechnik. Das Unternehmen wurde 1994 als kleines Startup von ehemaligen Mitarbeitern von Robotron Meiningen gegründet. Schon seit 1997 fokussiert sich die Gesellschaft dabei auf die WDM-Technologie. Am 29. März 1999 feierte man das Börsendebüt am damaligen Neuen Markt. 2010 war ADVA die weltweit erste Firma, die Telekommunikationsunternehmen alltagstaugliche Produkte für eine 100-Gigabit-Übertragung anbieten konnte.