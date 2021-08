Datametrex unterzeichnet Verträge für zwei neue Spielfilmproduktionen in Montreal

Toronto, Kanada, den 30. August 2021 - Datametrex AI Limited (das "Unternehmen" oder "Datametrex") (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich bekannt zu geben, dass es zwei (2) neue Dienstleistungsverträge für COVID-19-Tests in Montreal Im Hinblick auf zwei Hollywood-Spielfilmproduktionen unterzeichnet hat.

Die hyperinfektiöse Delta-Variante, die wesentlich ansteckender ist als die ursprüngliche COVID-19-Variante, wurde in rund 100 Ländern weltweit nachgewiesen und ist nach Angaben der US Centers for Disease Control inzwischen die weltweit dominierende Variante.

Wie bereits erwähnt, sind Film- und Fernsehproduktionen in Kanada, einschließlich der Gewerkschaften, die das Produktionspersonal, die Filmcrews und die Schauspieler vertreten, sowie die Kanadier im Allgemeinen in erster Linie besorgt über die Delta-Variante (B.1.617.2. Variante), einen hochansteckenden SARS-CoV-2-Virusstamm, der erstmals im Oktober 2020 in Indien nachgewiesen wurde.

Datametrex wird Vancouver, Toronto und Montreal weiterhin mit wichtigen COVID-19-Testkits für Schauspieler, Filmcrews und Produktionsmitarbeiter unterstützen, um Cluster-Ausbrüche zu verhindern. Alle Film- und Fernsehproduktionsfirmen unterstützen die fortgesetzte Anwendung von Sicherheitsprotokollen, insbesondere von COVID-19-Tests, um die Gesundheit und Sicherheit von Produktionsmitarbeitern und Schauspielern während ihrer Arbeit am Set und in den Produktionsbüros zu gewährleisten.

"Der Markt für COVID-19-Tests in Montreal und in unserem gesamten Netzwerk ist ein wichtiges Geschäftsfeld für Datametrex. Wir wollen die Filmindustrie weiterhin mit COVID-Tests unterstützen, und jetzt, da die Delta-Variante des Virus weltweit die vorherrschende Variante ist, ist es an der Zeit, die Testprotokolle fortzusetzen, damit alle weiterarbeiten und gesund bleiben ", erklärte Marshall Gunter, CEO von Datametrex.