Frankfurt am Main (ots) -- Wassersprudlerhersteller steigt mit Lipton-Sirups ins Eistee-Geschäft ein undrevolutioniert neben dem Wasser- auch den Softdrink-Markt weiter- Kein Schleppen, jederzeit verfügbar- die 3 beliebtesten Lipton-Eistee-Sortensorgen für sommerliche Erfrischung- SodaStream x Lipton - Einfach sprudeln, sonnige Momente genießenRevolution mit Ansage und ein Innovationsdurst, der sich nicht stillen lässt -dafür ist SodaStream bekannt. Dem weltweit führenden Wassersprudlerherstellerist es auf diese Weise gelungen, das Selbstsprudeln zu Hause nicht bloß als eineArt der Wasserzubereitung, sondern als Lebenseinstellung zu etablieren, bei derVerbraucher ihre Getränke bequem, smart und nachhaltig konsumieren. Dabeiüberträgt SodaStream die Vorteile des Selbstsprudelns auf den Sprudelwasser-,den Erfrischungsgetränke- und den Softdrink-Markt - und die Revolution geht nochweiter. Mit der Einführung von drei verschiedenen Sirup-Sorten der weltweitenNo.-1-Teemarke Lipton - Zitrone, Pfirsich und Green Tea Citrus - entführt derSpezialist für Konsumentenwünsche die Verbraucher in die aufregend erfrischendeGeschmackswelt des zu Hause selbst gemischten Eistees und erlaubt es ihnendadurch, den Sommer in den eigenen vier Wänden zu verlängern. "Und das ganz ohneSchleppen, nachhaltig und vor allem, ohne auf etwas verzichten zu müssen", sagtRüdiger Koppelmann, Geschäftsführer SodaStream Deutschland und Österreich:"Verbraucher haben ab sofort die Möglichkeit, ihren Lipton-Eistee, den sie seitJahren kennen und lieben, jetzt auch zu Hause selbst zu sprudeln - und das soeinfach wie ihr Sprudelwasser. Unser Claim ist dabei Programm - SodaStream xLipton: Einfach sprudeln, sonnige Momente genießen!"Darüber hinaus erweitert SodaStream auch sein Softdrink-Sirupsortiment undbringt zwei neue Variationen seines Bestsellers PepsiMax als Special Editionsauf den Markt: PepsiMax Cherry und PepsiMax Lime.Nach Einführung seiner Sirup-Range der beliebten Marken aus dem Hause PepsiCo imMai 2020 erschließt der Wassersprudlerhersteller SodaStream jetzt auch daswichtige Trend- und Wachstumssegment Eistee. Der Markt ist riesig, denn Eisteeist weltweit und auch in Deutschland überaus beliebt: So konsumieren rund 6Millionen Verbraucher [1] mehrmals im Monat das beliebte Erfrischungsgetränk undgegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz mit Eistee im deutschenLebensmittelhandel 2020 um rund 4 % auf über 631 Millionen Euro. [3] RüdigerKoppelmann: "In Deutschland sprudeln bereits Millionen von Haushalten ihreGetränke selbst und sind absolute Fans von SodaStream und seinen Innovationen.Jetzt, da kein Verbraucher mehr auf die Vorteile verzichten möchte, sich sein