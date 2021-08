Eigenlich ist BAM nur das Zweitprojekt von P2 Gold - es zeigt sich aber, dass auch hier einiges zu holen sein dürfte!

BAM! So heißt das Projekt von P2 Gold Inc. ( TSX-V PGLD; FRA 4Z9 ) im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia tatsächlich. „BAM!“ beschreibt aber auch lautmalerisch sehr gut die die Ergebnisse der ersten drei Bohrungen, die zur Erprobung der neu entdeckten Goldzone Monarch niedergebracht wurden.

Joe Ovsenek, President und CEO von P2 sieht das Potenzial für eine bedeutende Goldentdeckung. Er kommentierte den Erfolg so: „BAM hat mit den ersten Bohrlöchern in der neu entdeckten Goldzone Monarch hervorragende Ergebnisse geliefert. Die Bohrergebnisse korrelieren gut mit den Ergebnissen der geochemischen Bodenproben von 2020. Die Bohrungen in Kombination mit den Ergebnissen der Kartierungen, Probenahmen, Geophysik und geochemischen Bodenproben aus den Jahren 2020 und 2021 zeigen, dass die Goldzone Monarch das Potenzial für eine bedeutende Goldentdeckung hat.“



Abbildung 1: Bohrloch BAM-003 im Querschnitt.



Abbildung 2: Das BAM Projekt aus der Vogelperspektive. Gerade noch zu erkennen ist, dass die Bohrung BAM-003 in östliche Richtung weist. BAM-003 befindet sich etwa 320 Meter nordwestlich von BAM-001, während BAM-002 etwa 220 Meter südöstlich von BAM-001 liegt.

Weitere ausgewählte Bohrergebnisse der ersten drei Bohrlöcher, BAM-001, 002 und 003, beinhalten u.a. das Bohrloch BAM-001 mit 0,62 g/t Gold auf 50,75 Metern, einschließlich 9,75 Metern mit einem Gehalt von 1,11 g/t Gold

BAM 2021 Exploration

Das Bohrprogramm BAM 2021 bestand aus sechs Löchern mit insgesamt 835,9 Metern. Die Goldzone Monarch wurde mit den Bohrlöchern BAM-001, 002, 003 und 005 erprobt, die auf übereinstimmende IP-Aufladbarkeitsanomalien mit stark anomalen Goldwerten im Boden von bis zu 5,7 Gramm pro Tonne ausgerichtet waren. Die Kupferzone Jan wurde mit den Bohrlöchern BAM-004 und 006 erprobt, die auf eine geochemische Bodenuntersuchung mit Werten von über 1 % Kupfer und auf Oberflächenvorkommen, die in historischen Gräben freigelegt wurden, ausgerichtet waren. Die Bohrergebnisse für die Bohrlöcher BAM-004, 005 und 006 stehen noch aus.

Goldzone Monarch vermutlich 1 Kilometer lang und 500 Meter breit

Basierend auf den Kartierungs-, Probenahme- und Geophysikprogrammen im Jahr 2021 und den geochemischen Bodenprobenahme- und Geophysikprogrammen im Jahr 2020 wird davon ausgegangen, dass sich die Goldzone Monarch über einen Kilometer in Nord-Süd-Richtung und bis zu 500 Meter in Ost-West-Richtung an der Oberfläche erstreckt und dass sich die Kupferzone Jan etwa einen Kilometer in Nord-Süd-Richtung und über 500 Meter in Ost-West-Richtung an der Oberfläche erstreckt.

Die Planung für das Explorationsprogramm BAM 2022 wird im Herbst dieses Jahres beginnen und voraussichtlich Diamantbohrungen beinhalten, um die gesamte Ausdehnung der Goldzone Monarch zu erproben.

Fazit: Das BAM-Projekt in British Columbia ist für P2 Gold eigentlich nur das Zweitprojekt neben dem fortgeschrittenen Gabbs Kupfer-Gold-Projekt in Nevada. Umso erfreulicher ist die bedeutende Goldentdeckung gleich bei den ersten Bohrungen auf der neuentdeckten Monarch Zone. Wenn Joe Ovsenek von einer „bedeutenden Goldentdeckung“ spricht, hat das Gewicht. Der Mann war immerhin früher CEO von Pretium Resources Inc., die heute immerhin bei mehr als 10 CAD pro Aktie und einem Börsenwert von 1,9 Mrd. CAD notieren. Ovsenek hat schon manche seiner Investoren zu Millionären gemacht. Es würde uns daher nicht wundern, wenn einige davon jetzt auch bei P2 Gold zugreifen. Der aktuelle Kurs der Aktie notiert übrigens bei 0,44 CAD und damit 0,06 CAD unter dem Preis der letzten Platzierung. Der Börsenwert von P2 Gold liegt bei rund 23 Mio. CAD. Das könnte sich nach dieser News schnell ändern.

