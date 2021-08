Das Handelsgeschehen in der Aktie des britisch-australischen Bergbaugiganten BHP Group wurde in den letzten Wochen von einer breit angelegten Handelsspanne dominiert.

Der untere Chart (BHP Group Ltd. in Euro) offenbart, dass der Wert seit Monaten in einer breit angelegten Range seitwärts läuft. Während auf der Oberseite der Bereich um 33,9 Euro Vorstöße limitierte, entwickelte sich der Bereich um 27,5 / 27,0 Euro auf der Unterseite zu einer veritablen Unterstützung. Wohl erst ein Ausbruch aus dieser breit angelegten Handelsspanne würde das Chartbild klären.



Zuletzt gab BHP einige Veränderungen bekannt. So wird das Unternehmen seine Ölsparte über einen Aktientausch an Woodside Petroleum abgeben. Nach dem Prozess werden die bisherigen Aktionäre von Woodside Petroleum 52 Prozent an der „neuen“ Woodside halten; ehemaligen BHP-Aktionären verbleiben 48 Prozent.

Gleichzeitig bläst der Konzern zum Eintritt in den Kali-Markt und gab hierzu Mittel in Höhe von 5,7 Mrd. USD für das Kaliprojekt Jansen Stage 1 in der kanadischen Provinz Saskatchewan frei.

BHP legte zudem kürzlich die Ergebnisse für das Fiskaljahr 2021 (endete per 30.06.2021) vor. Der Konzern konnte den Umsatz deutlich auf 60,817 Mrd. US-Dollar steigern, nach 42,931 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn konnte auf 17,077 Mrd. US-Dollar zulegen, nach 9,060 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.