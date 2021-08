(Neu: Lage am Morgen Ortszeit, Fema)



NEW ORLEANS (dpa-AFX) - Überflutete Straßen, abgedeckte Dächer und Hunderttausende Menschen ohne Strom: Hurrikan "Ida" hat im südlichen US-Bundesstaat Louisiana schwere Schäden verursacht und mindestens ein Menschenleben gefordert. Stundenlang wütete er mit Windgeschwindigkeiten um die 200 Stundenkilometer, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) erklärte. Der Sturm weckte böse Erinnerungen, denn er erreichte Louisiana auf den Tag genau 16 Jahre nach Eintreffen des verheerenden Hurrikans "Katrina", der in und um New Orleans rund 1800 Menschen das Leben kostete.

Das wahre Ausmaß der Schäden war am Montagmorgen (Ortszeit) noch nicht absehbar. Rettungs- und Bergungseinsätze begannen erst nach Sonnenaufgang. Die Behörden forderten die Anwohner mit Nachdruck auf, in ihren Häusern zu bleiben, bis Aufräumarbeiten Straßen wieder frei und sicher gemacht haben werden. Eine besondere Gefahr ging von den zahlreichen umgestürzten Strommasten aus. In vielen Gegenden waren die Notrufzentralen überlastet. Die Behörden riefen die Bürger wegen Überschwemmungen auf, ihr Leitungswasser vor dem Trinken abzukochen.