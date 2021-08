Rivian plant eigenständigen Börsengang

Anzeige

New York 30.08.2021 - Der Autobauer Rivian steht offenbar kurz vor einem Börsengang. Das Unternehmen hat entsprechende Antragsunterlagen bei der Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. In knapp drei Monaten soll es so weit sein.



Im September will Rivian seine ersten Fahrzeuge auslaufen. Derzeit plant das Unternehmen aber offenbar auch einen Börsengang. Berichten zufolge, hat der Autobauer Unterlagen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Unterlagen eingereicht, um einen eigenen Börsengang durchzuführen. Damit weicht das Unternehmen von der Politik anderer Unternehmen ab, die zuletzt über spezielle gelistete Unternehmen an den Markt gegangen sind.