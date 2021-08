FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag in einer engen Handelsspanne gehalten. Er wurde zuletzt zu 1,1789 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1801 (Freitag: 1,1761) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8474 (0,8503) Euro.

Im Handelsverlauf konnten Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone keine größeren Impulse liefern. In Deutschland kratzt die Inflationsrate zwar erstmals seit fast 30 Jahren an der Vier-Prozent-Marke. Der Anstieg der Teuerung im August auf eine Jahresrate von 3,9 Prozent war aber am Markt erwartet worden. Ökonomen halten einen weiteren Anstieg der Inflation im Verlauf des Jahres für möglich, bewerten die wachsende Teuerung in Deutschland aber nach wie vor als ein vorübergehendes Phänomen.