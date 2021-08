Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Die Stimmung in der Wirtschaft kippt wieder. Nach einem mit76,5 Punkten historischen Tiefstand des ifo-Geschäftsklimaindex im April 2020erholte sich der Index und kletterte im Juni 2021 auf 101,8 Punkte. Knapp zweiMonate später zeichnet sich ein anderes Bild ab, der Index im Juli und August2021 ist um 2,4 Punkte gefallen und liegt aktuell bei 99,4 Punkten.[1]Einewachsende unternehmerische Unsicherheit und Vorsicht scheint sich erneut breitzu machen. Das behindert die Unternehmensplanung - besonders, wenn es um dieEinstellung neuer fester Mitarbeiter geht. Gleichzeitig ist es in Phasen wiediesen deutlich schwieriger, vakante Positionen zu besetzen. Interim Managerkönnen wertvolle Stabilisatoren in unsicheren Zeiten sein und für maximaleFlexibilität sorgen. Wie vielseitig sie eingesetzt werden können, erklärt AurumInterim, einer der führenden Interim Management Provider in Deutschland.Nachdem der ifo-Geschäftsklimaindex während der Corona-Krise dramatischeingebrochen war, stieg er im Juni 2021 auf einen Spitzenwert von 101,8 Punkten- Hoffnungen auf einen Post-Corona-Boom kamen auf. Doch bereits zwei Monate inFolge deutet sich eine erneute Trendwende an und Unsicherheit greift wiederstärker um sich. Der ifo-Geschäftsklimaindex verlor 2,4 Punkte. Eine andereStimmung spiegelt das Beschäftigungsbarometer des ifo wider. Von 103,8 Punktenim Juni sank es zuerst auf 102,4 Punkte im Juli und stieg im August wieder auf103,6 Punkte.[2] Wie diese Entwicklung weitergeht ist unklar. Getrieben werdenUnsicherheit und Schwanken durch eine befürchtete vierte Corona-Welle. Aber auchLieferengpässe für Vorprodukte, weltweite Probleme in der Logistik undanhaltender Kostendruck als Folge der Corona-Krise haben sich deutlichverschärft und bremsen so die Zuversicht von Unternehmen."Das sind aktuell nochkeine riesigen Einbrüche", kommentiert Axel Oesterling, Geschäftsführer vonAurum Interim Management, die Ergebnisse. "Es zeichnet sich aber ein Kippen derStimmung ab. Das bedeutet in der Konsequenz eine größere Planungsunsicherheit.Die zentrale Frage für viele Unternehmen wird sein: investieren oderzurückhalten - besonders, wenn es um Projekte und Personalthemen geht."Interim Manager: Passgenau einsetzbar auf allen Managementebenen und über alleFachbereiche hinwegOb der prognostizierte Post-Corona-Boom eintritt oder eine weitere Flautebevorsteht - das vermag zur jetzigen Zeit noch niemand zu sagen. Und so könnteein weiterer Stillstand drohen. Mit der Folge, dass sinnvolle bzw. notwendige