Ölpreise zum Wochenauftakt leichter

Anzeige

London 30.08.2021 - Die Ölpreise verlieren am Montag leicht. Der Hurricane Ida hat die Förderanlagen im Gold von Mexiko beeinträchtigt. Die Marktteilnehmer erwarten nun das nächste Treffen der OPEC+ Staaten am Mittwoch.



Der Hurricane Ida hat im US-Bundesstaat Louisiana zu massiven Stromausfällen geführt. Ida gehörte zu den stärksten jemals registrieren Hurricanes in der Region. Dies hat man auch im Golf von Mexiko gemerkt. Dort wurde die Förderung in den meisten Offshore-Anlagen stillgelegt, womit täglich rund 1,74 Mio. Barrel Rohölförderung verloren gingen.