München (ots) - Markus Niederreiner wird zum 1. September die Position alsHauptbevollmächtigter von Hiscox Deutschland übernehmen. Er folgt damit aufRobert Dietrich, der seit dem Frühjahr zusätzlich die Position des CEO vonHiscox Europa (https://www.hiscox.de/pressebereiche/robert-dietrich-ist-ceo-von-hiscox-europa/) bekleidet und noch bis zum 31. August in einer Doppelrolleagiert. Der Spezialversicherer Hiscox bietet unter anderem Versicherungslösungenfür berufliche Haftpflichtrisiken und hochwertigen Privatbesitz wie Kunst undFerienimmobilien. Seit mehr als 25 Jahren ist Hiscox in Deutschland tätig, mitBüros in München, Frankfurt am Main, Hamburg und Köln, Stuttgart und Berlin.Niederreiner verantwortete zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung bei der BNPParibas Cardif Deutschland sowie als Managing Director der BNP ParibasNiederlassung Österreich und Deutschland die Marktaktivitäten internationalerEinheiten der BNP Paribas Gruppe. Zuvor besetzte der Diplom-Betriebswirt und MBAverschiedene leitende Funktionen im Maklervertrieb und Marktmanagement der Allianz und realisierte für internationale Beratungen Skalierungs- undTransformationsprojekte im Fintech- und Finanzmarktumfeld.