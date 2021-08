Der Arca Gold Bugs Index (kurz HUI) reagierte zunächst positiv auf die Rede des US-Notenbankchefs Powell auf dem Jackson Hole Symposium am vergangenen Freitag.

Der Arca Gold Bugs Index (kurz HUI) reagierte zunächst positiv auf die Rede des US-Notenbankchefs Powell auf dem Jackson Hole Symposium am vergangenen Freitag. Der Greenback musste nach den Ausführungen Powells ein paar Federn lassen, was wiederum Gold und die Aktien der Goldproduzenten stimulierte.

Doch bereits am heutigen Montag ist ein Großteil der „Euphorie“ verflogen. Gold und Goldaktien können gegenwärtig nicht an die positiven Tendenzen vom Freitag anknüpfen. In Bezug auf den Arca Gold Bugs Index kommt diese Entwicklung zur Unzeit.

Die eminent wichtige Unterstützung von 250 Punkten wurde zuletzt unterschritten. Von diesem aus charttechnischer Sicht herben Rückschlag hat sich der Arca Gold Bugs Index bislang nicht erholen können. Zuletzt versuchte sich der HUI zwar an einem Comeback oberhalb der wichtigen Marke, aber bislang ist das Ganze wenig zwingend. In diesem Punkt muss schlichtweg mehr kommen.

Kurzum. Der Index muss nun nachsetzen. Ein signifikanter Vorstoß über die 250 Punkte muss her, idealerweise ein Vorstoß über die 260 Punkte oder gar 270 Punkte. Solange dieses Unterfangen nicht gelingt, bleibt das Risiko bestehen, dass der Index auf der Unterseite erneut in Bedrängnis gerät. Sollte es zum Ausbau eines neuen 52-Wochen-Tiefs kommen (es also unter die 238 Punkte gehen), muss die Lage noch einmal insgesamt neu bewertet werden.