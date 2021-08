München (ots) - Verbauten Materialien eine Identität geben: Die Onlineplattform

MADASTER erstellt einen Material-Ausweis für Gebäude, der Informationen über

Qualität, Herkunft und Lage enthält. Mit MADASTER werden Gebäude zu

Rohstofflagern, damit verbaute Materialien neben Primärrohstoffen für künftige

Neubauten zur Verfügung stehen.



Reduce, reuse, recycle: Der in München ansässige Immobilienentwickler und

Asset-Manager ACCUMULATA Real Estate Group hat sich MADASTER, einem

Onlinekataster für die Erfassung von verbauten Materialien in Gebäuden und

Infrastruktur, angeschlossen. Das Ziel: Circular Economy im Gebäudesektor

fördern. Als sogenannter Kennedy zählt ACCUMULATA zu den frühen Unterstützern

und Anwendern der Plattform. Markus Diegelmann, Managing Partner der ACCUMULATA

Real Estate Group erklärt: "Wir sind davon überzeugt, dass wir damit ein neues

Kapitel auf dem Weg zu einer echten Kreislaufwirtschaft aufschlagen. Auf

Grundlage der Daten ist es uns möglich, den materiellen, zirkulären und

finanziellen Rohstoffrestwert unserer Objekte zu betrachten und diese damit auch

als Rohstoffdepots zu organisieren."





Gebundene Ressourcen: die Stadt als RohstofflagerEtwa die Hälfte des gesamten deutschen Abfallaufkommens entsteht imGebäudesektor: Geschätzte 220 Millionen Tonnen Erde, Steine, Ziegel, Asphalt,Fliesen, Keramik, Schlacken und Asche fallen in Deutschland jährlich durch denBau und Abbruch von Bauwerken an. Das enorme Recyclingpotenzial bleibt häufigauf der Strecke. "Wir müssen dringend umdenken. Der Bausektor verschwendetendliche Ressourcen und produziert durch die Nutzung von Primärrohstoffen wieStahl und Beton unnötig viel CO2. Besonders in Städten schlummern gigantischeMengen an Rohstoffen, die für einen zirkulären Einsatz nutzbar gemacht werdenkönnen. Durch die datenbasierte Materialinventur kommen wir der Ideegeschlossener Stoffkreisläufe im Gebäudesektor einen deutlichen Schritt näher",erklärt Lena Drewes, Sustainability Managerin der ACCUMULATA Real Estate Group.Mehr Transparenz, messbare KreislaufwirtschaftAuf der Plattform selbst können Immobilienbesitzer und -verwalter in ihrenBauobjekten enthaltene Materialien, Produkte und Elemente dokumentieren.Basierend auf der Bewertung der verbauten Baustoffe erstellt die Plattform einenZirkularitätsindex, der Aufschluss über die Kreislauffähigkeit eines Gebäudes,die Lebensdauer der Produkte und Materialien sowie den Anteil an Primär- undSekundärrohstoffen gibt. Neben Informationen über die Wiederverwendbarkeit derMaterialien finden sich auch Daten über die Toxizität der eingesetzten Produktesowie deren Einfluss auf das Well-Being der Nutzer auf der Plattform wieder.