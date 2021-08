EANS-DD Mayr-Melnhof Karton AG / Notification concerning transactions by persons performing managerial responsibilities pursuant to article 19 Market Abuse Regulation (MAR) Nachrichtenagentur: news aktuell | 30.08.2021, 19:30 | 20 | 0 | 0 30.08.2021, 19:30 | --------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------





personal data:





responsible party:



name: Pfannberg Privatstiftung (legal person)



--------------------------------------------------------------------------------





reason:



reason: responsible party is a legal person associate to a person with

managerial responsibilities

name and surname: Nikolaus Ankershofen

function: Member of an administrative or supervisory board



--------------------------------------------------------------------------------





issuer information:



name: Mayr-Melnhof Karton AG

Legal Entity Identifier (LEI): 5299001AMHDLKUM80611



--------------------------------------------------------------------------------





information about deal:



ISIN: AT0000938204

description of the financial instrument: Shares

type: acquisition

date: 26.08.2021; UTC+02:00

market: Vienna Stock Exchange, XWBO

currency: Euro





price volume

175.00 500

175.00 71

175.00 475

174.80 25

174.80 25

175.00 475



total volume: 1,571

total price: 274,915.00

average price: 174.99





--------------------------------------------------------------------------------









