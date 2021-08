XBiotech gibt Aufnahme von Dr. Mark Ziats, M.D. Ph.D., als Medical Director bekannt

Dr. Ziats hat seine medizinische Ausbildung am Baylor College of Medicine in Houston, Texas, absolviert. Er doktorierte in Genetik an der University of Cambridge, England, im Rahmen des NIH-Cambridge Biomedical Scholars Program und absolvierte seine Facharztausbildung in der Abteilung für Innere Medizin der University of Michigan. Mark Ziats ist Facharzt des American Board of Internal Medicine, hat in der allgemeinen stationären und postoperativen Medizin praktiziert und war als klinischer Assistenzprofessor an der University of South Carolina School of Medicine Greenville tätig. Dr. Ziats hat Forschungspublikationen über seine Arbeit in den Bereichen Neuroentwicklung, klinische Genetik und Signalwege des Immunsystems verfasst.

John Simard, CEO von XBiotech: „Ich freue mich, Mark Ziats bei XBiotech willkommen zu heißen. Sein Intellekt und seine Energie werden XBiotech und unser klinisches Programm stärken. Die außergewöhnliche Mission des Unternehmens, die im menschlichen Körper natürlich vorkommenden Antikörper zur Behandlung von Krankheiten einzusetzen, ist definitiv ein würdiges Unterfangen für seine Talente.“

Mark Ziats: „Ich freue mich sehr, Teil des Teams von XBiotech zu werden, Das Team hat bereits gezeigt, welche Wirkung eine Therapie mit True Human-Antikörpern haben kann. Und ich glaube, dass diese wichtige und neuartige Technologie weiterentwickelt werden kann, um das Leben zahlreicher Patienten, die an den unterschiedlichsten Erkrankungen leiden, zu verbessern.“