Montage sind meist die besten Tage für die Wall Street - das begann noch unter Trump, weil die Märkte meist heilfroh waren. wenn der damalige US-Präsident nicht mit einem Tweet für Chaos gesorgt hatte

Montage sind meist die besten Tage für die Wall Street - das begann noch unter Trump, weil die Märkte meist heilfroh waren. wenn der damalige US-Präsident nicht mit einem Tweet für Chaos gesorgt hatte. Am Montag damals an der Wall Street zunächst immer wieder Handelskrieg-Hoffnung, danach war es die Impfstoff-Hoffnung, die die Kurse der Wall Street nach oben brachte. Aktuell ist es vor allem die Absage an ein zeitnahes Tapering durch Jerome Powell am Freitag, die den S&P 500 (53. Allzeithoch in diesem Jahr) und den Nasdaq (vor allem wegen Apple) nach oben treiben. Auffallend das geringe Handelsvolumen - und das ist per se fast immer bullisch. Dow Jones und Russell 2000 dagagen heute deutlich weniger euphorisch. Auch der Dax kommt nicht recht vom Fleck..

Das Video "Montag - bullisch!" sehen Sie hier..