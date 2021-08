Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Fotodienstleister Cewe kündigt Aktienrückkauf-Programm an - Aktie legt zu Der Fotodienstleister Cewe will eigene Aktien für bis zu 20 Millionen Euro zurückkaufen. Dazu sollen vom 1. September 2021 bis zum 30. Mai 2022 bis zu 200 000 eigene Papiere an der Börse erworben werden, wie das im Unternehmen am Montagabend …