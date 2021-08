Dogern (Landkreis Waldshut) (ots) - Christoph Kargruber übernimmt ab 1. Oktober

2021 bei der Sedus Stoll AG, Deutschlands größtem Büromöbelhersteller, das

Vorstandsressort Marketing und Vertrieb.



Der gebürtige Österreicher ist 51 Jahre alt, absolvierte sein Studium der

Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Controlling und Unternehmensführung an

der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck und bringt über zwanzig Jahre

internationale Managementerfahrungen aus dem Bereich B2B2C mit.





Im Rahmen seiner langjährigen Tätigkeit bei der D. Swarovski KG imösterreichischen Wattens leitete er unter anderem als Executive Vice Presidentdie Bereiche Innovation und Produktmanagement. Vor drei Jahren wechselte er zurRitzenhoff AG in Marsberg, Deutschland, wo er als Vorstandsvorsitzender dieRessorts Unternehmensstrategie, Marketing und Vertrieb verantwortete.Christoph Kargruber versteht sich als unternehmerisch agierende und strategischdenkende Führungspersönlichkeit, hat in verschiedenen Ländern und Kulturenerfolgreiche Vertriebsarbeit geleistet und über 400 Mitarbeiter geführt. DieBereiche Vertrieb, Strategie, Markenführung und Kommunikation zählen zu seinenKernkompetenzen.Aufsichtsrat und Gesellschafter der Sedus Stoll AG freuen sich über dieNeubesetzung und sind davon überzeugt, nicht nur einen kompetenten Nachfolgerfür den im letzten November verstorbenen Holger Jahnke, sondern auch denpassenden Kollegen für das zukünftige Sedus Vorstandstrio Daniel Kittner(Technik, Entwicklung), Cornel Spohn (Finanzen, Personal, IT) und ChristophKargruber (Marketing, Vertrieb) gefunden zu haben, das mit verlässlicherKontinuität, aber auch mit neuen Impulsen die Erfolgsgeschichte des 150 Jahrejungen Unternehmens fortschreiben wird.Die Sedus Stoll Gruppe hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatz von über 184MioEUR abgeschlossen und beschäftigt aktuell über 900 Mitarbeiter. Sedus zähltzu den führenden Komplettanbietern für Büroeinrichtungen undArbeitsplatzkonzepte, ist als etablierte Marke mit elf Tochtergesellschaften inEuropa und Dubai vertreten und weltweit in über 70 Ländern präsent.