Biden verspricht nach Hurrikan 'Ida' langfristige Wiederaufbauhilfe

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat den vom Hurrikan "Ida" betroffenen Regionen die volle und langfristige Unterstützung der Bundesregierung für den Wiederaufbau versprochen. Der Wirbelsturm habe im US-Bundesstaat Louisiana "massive, massive Schäden" verursacht, sagte Biden am Montag bei einer Videoschalte mit örtlichen Verantwortlichen, darunter Gouverneur John Bel Edwards. "Wir stehen Euch und den Menschen an der Golfküste bei - so lange es für Euch dauert, sich wieder zu erholen", sagte Biden.

Gouverneur Edwards sagte, der Staat sei noch mit Rettungs- und Bergungseinsätzen beschäftigt, aber es sei jetzt schon klar, dass für den Wiederaufbau viel Hilfe und ein langer Atem gebraucht werde.

Biden bot den Bürgermeistern und Gouverneuren seinen aus Louisiana stammenden Top-Berater Cedric Richmond als direkten Draht ins Weiße Haus an, falls sie zusätzliche Hilfen bräuchten. "Was auch immer Ihr braucht, kontaktiert Cedric und Ihr erreicht mich. Falls wir es können, werden wir Euch beschaffen, was Ihr braucht", versprach Biden./jbz/DP/mis