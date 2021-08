US-Anleihen legen etwas weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag ihre jüngsten Kursgewinne etwas ausgebaut. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,15 Prozent auf 133,52 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,28 Prozent.

Am Markt war die Rede von einem recht ruhigen Wochenauftakt. Bereits am Freitag hatten die US-Anleihen mit moderaten Gewinnen auf die vielbeachtete Rede von Notenbankchef Jerome Powell reagiert. Powell hatte zwar nicht unerwartet eine Reduzierung der Anleihekäufe noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt und Verbesserungen am Arbeitsmarkt hervorgehoben. Ein Beginn der Rückführung des Anleihekaufprogramms aber sei kein unmittelbares Zeichen für eine baldige Zinserhöhung, sagte der Fed-Chef./la/mis