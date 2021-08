US-Streitkräfte Einsatz in Afghanistan ist beendet Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 30.08.2021, 22:44 | 20 | 0 | 0 30.08.2021, 22:44 | WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit dem Abzug ihrer letzten Soldaten vom Flughafen Kabul haben die USA den Militäreinsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren beendet. Das sagte US-General Kenneth McKenzie, der das US-Zentralkommando Centcom führt, am Montag in einer Videoschalte mit Journalisten im Pentagon./cy/DP/mis



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer