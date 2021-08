Wahre-Werte-Depot verdoppelt!

Heute war ein bemerkenswerter Tag: Zum ersten Mal hat unser Wahre-Werte-Depot den Wert von 200.000 Euro erreicht. Sicherlich wird es in den nächsten Tagen auch wieder mal unter 200.000 Euro gehen, trotzdem sind wir damit an einem markanten Punkt. Seit dem Start im Oktober 2014 hat sich unser Depotwert verdoppelt, also in knapp 7 Jahren. Das entspricht einer jährlichen Rendite von gut 10%, und es übertrifft unsere Ziele bei weitem. Langfristig haben wir eher 5% oder auch weniger angepeilt. Schließlich liegt unser Hauptaugenmerk auf Kapitalerhalt und Systemkrisenschutz.

Sollten allerdings die Inflationsraten längerfristig steigen, würden wir unser Ziel entsprechend anpassen, denn es gilt für den realen Kapitalerhalt nach Inflation. Da die Inflation in 6 der 7 Depotjahre niedrig war, stellte sie bis jetzt noch kein größeres Problem dar. Wir werden die Entwicklung also weiter beobachten und sind bis jetzt sehr zufrieden mit unseren wahren Werten. Stay tuned!