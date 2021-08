Calterah sichert sich Abkommen über Türöffnungswarnung (DOW) mit seinem mmWave-Radar-AiP-Chip

SHANGHAI, 30. August 2021 /PRNewswire/ -- Wie der Vertriebsleiter von Calterah mitteilt, hat sich Calterah Semiconductor kürzlich ein Abkommen für die Türöffnungswarnung (DOW) von HASCO, einem internationalen Tier-1-Lieferanten für Autoteile, mit seinem mmWave-Radar-Chipprodukt mit integrierten Antennen (AiP, Antenna-in-Package) gesichert. Das AiP-Chipprodukt von Calterah wird von HASCO für die Door Open Warning-Funktion (DOW) einiger Premium-Automodelle übernommen, die im kommenden Jahr in Serie produziert werden sollen.

Die kompakte Größe, die hohe Leistung und der geringe Stromverbrauch machten das Calterah AiP zu etwas Besonderem, so der F&E-Leiter des Geschäftsbereichs für fortschrittliche Fahrassistenzsysteme bei HASCO, wodurch Zeit und Kosten für das Antennendesign eingespart und so das DOW-Projekt beschleunigt werden konnte. Laut Hasco ist die Türöffnungswarnung nicht exklusiv für Premium-Autos konzipiert und wird in den nächsten Jahren auch zunehmend in Economy-Fahrzeugen eingebaut werden. Aus diesem Grund gehören Kosten, Größe und die Benutzerfreundlichkeit des Radars, der eine solche Funktion ermöglicht, zu den ersten Merkmalen, die überprüft werden.