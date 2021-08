PEKING, 30. August 2021 /PRNewswire/ -- Auf einem zweitägigen Treffen, das am Samstag zu Ende ging, wurde eine unmissverständliche Botschaft bezüglich Chinas ethnischer Angelegenheiten übermittelt, da China, ein vereintes multiethnisches Land, sich auf eine neue Reise begibt, um sich vollständig zu einem modernen sozialistischen Land zu entwickeln.

Die Schaffung eines starken Gemeinschaftsgefühls für die chinesische Nation müsse im Mittelpunkt der Arbeit der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in ethnischen Angelegenheiten in der neuen Ära stehen, sagte Präsident Xi Jinping in seiner Rede auf der zentralen Konferenz für ethnische Angelegenheiten.