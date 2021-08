Xi betont Konsolidierung des Gemeinschaftsgefühls für die chinesische Nation

PEKING, 31. August 2021 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von CCTV+:

In seiner Rede auf der zentralen Konferenz für ethnische Angelegenheiten hat der chinesische Präsident Xi Jinping die Festigung des Gemeinschaftsgefühls für die chinesische Nation und die unbeirrte Verfolgung der richtigen Ansätze mit chinesischen Merkmalen im Umgang mit ethnischen Angelegenheiten betont. Die Konferenz fand am Freitag und Samstag in Peking statt.

Nur durch die Förderung eines starken Gemeinschaftsgefühls für die chinesische Nation und der gemeinsamen Gewährleistung der nationalen Sicherheit und sozialen Stabilität durch alle ethnischen Gruppen könne der Unterwanderung und dem Umsturz durch extremistische und separatistische Gedanken widerstanden werden und das Streben der Menschen aller ethnischen Gruppen nach einem besseren Leben erfüllt werden, erklärte Xi.