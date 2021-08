Die Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone feierte am 26. August ihr 11-jähriges Bestehen. In den vergangenen 11 Jahren hat sich Qianhai als ein Highlight beim Aufbau der Greater Bay Area (GBA) Guangdong-Hongkong-Macao und als ideale Option für Investoren aus Hongkong erwiesen, da die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren trotz der anhaltenden Pandemie in der ersten Hälfte des Jahres 2021 weiter ansteigen.

Offizielle Daten, die im Vorfeld des Jahrestages veröffentlicht wurden, zeigen, dass Qianhai in der ersten Jahreshälfte einen Anstieg der Steuereinnahmen um 22,1 Prozent und einen Anstieg der Exporte und Importe um 29,9 Prozent verzeichnete und damit mehr als 650,6 Milliarden Yuan (100,5 Milliarden US-Dollar) erreichte.

Derzeit sind in Qianhai rund 11 500 in Hongkong investierte Unternehmen ansässig, die mehr als 10 % der registrierten Unternehmen ausmachen, die in diesem Gebiet Steuern zahlen. Das registrierte Kapital dieser Unternehmen in Qianhai hat 1,28 Billionen Yuan erreicht, und das tatsächlich genutzte Hongkong-Kapital macht 92,4 Prozent des gesamten tatsächlich genutzten Überseekapitals in Qianhai aus.

„Die Registrierung eines Unternehmens in Qianhai kann innerhalb eines Tages abgeschlossen werden, und Unternehmer aus Hongkong können ihre Firmenkonten eröffnen, ohne nach Shenzhen reisen zu müssen", sagte Wang Kai, Präsident des Greater Bay Area Youth Innovation and Entrepreneurship Center.

Seit der Gründung von YIE im Jahr 2019 hat das Unternehmen 56 Start-ups aus Hongkong, Macao und Taiwan in Qianhai eingeführt.

Der Kostümbildner Ruby Fang zog im Mai dieses Jahres mit seinem Startup-Unternehmen zu YIE. Sie sagte, sie habe bei YIE und im E-Hub eine starke unternehmerische Atmosphäre gespürt und sich mit vielen jungen Eliten in Qianhai angefreundet. „Unternehmensdienstleistungen sind in Qianhai bequem, da der Unternehmerpark in der Nähe des elektronischen One-Stop-Servicezentrums Qianhai liegt. Außerdem wird das Zentrum eigens einen Mitarbeiter abstellen, der meine Anträge auf Dienstleistungen bearbeitet und mich bei Fragen berät, über die ich nicht viel weiß", so Fang.