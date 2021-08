REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Bundestagswahl:

Naturgemäß waren es die Grünen-Kandidatin Baerbock und der Unions-Mann Laschet, die bei dem Dreiertreffen in die Offensive gingen. Sie waren in den Umfragen zurückgefallen und hatten durch eigene Fehler oder Führungsdiskussionen in der eigenen Partei viel Vertrauen verspielt. Baerbock und Laschet gaben sich kämpferisch. Es wurde endlich klar, dass es eben nicht nur um eine Personalentscheidung geht oder um etwas weniger oder mehr Merkel-Politik. Hinter Scholz, Laschet und Baerbock stehen unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Wahlprogrammen, die sich bei der Frage nach Steuererhöhungen, nach dem Erreichen der Klimaziele, bei der Haltung zur Wirtschaft oder in ihrer Haltung zur Bundeswehr und Nato erheblich unterscheiden.