Pressestimme 'Südwest Presse' (Ulm) zu Bahnstreiks Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 31.08.2021, 05:35 | 25 | 0 | 0 31.08.2021, 05:35 | ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' (Ulm) zu Bahnstreiks: Was nun? Die Bahn schafft es offenbar nicht, die GDL an den Verhandlungstisch zu holen. Es ist an der Zeit, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sich mehr einmischt und stärker für den erneuten Versuch einer Schlichtung einsetzt. Die Politik trägt eine Mitschuld an der vertrackten Situation, nun sollte sie sich auch nicht wegducken./yyzz/DP/stk



