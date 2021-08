JS Global Lifestyle meldet Zwischenergebnisse 2021 mit Verdoppelung des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahr

Die Zwischenergebnisse zeigen, dass der Umsatz von JS Global Lifestyle seit Anfang 2021 trotz des starken Drucks durch eine straffe Lieferkette, der steigenden Inflation und der Unsicherheiten durch die COVID-19-Pandemie deutlich gestiegen ist. Der Anstieg wurde durch die stetige Nachfrage nach Produkten in Nordamerika und in der APAC-Region sowie die anhaltende Expansion von JS Global Lifestyle auf dem europäischen Markt angetrieben. Der signifikante Anstieg des Nettogewinns ist im Wesentlichen auf die Bemühungen des weltweiten Teams zurückzuführen, das die Kosten kontrolliert und genutzt und gleichzeitig sichergestellt hat, dass den Einzelhändlern nicht die Lagerbestände ausgehen.

HANGZHOU, China, 31. August 2021 /PRNewswire/ -- JS Global Lifestyle (01691.HK) hat seine Zwischenergebnisse für 2021 bekannt gegeben. In den sechs Monaten zum 30. Juni 2021 erzielte der Konzern einen Gesamtumsatz von 2,24 Milliarden USD, ein Plus von 47,8 % gegenüber dem Vorjahr. Der Reingewinn lag im Berichtszeitraum mit 218 Millionen USD um 104,0 % über dem Vorjahreswert, was für eine starke Gesamtleistung steht.

Vier Schwerpunkte zur Aufrechterhaltung des Wachstums

Im ersten Halbjahr 2021 konzentrierte sich JS Global Lifestyle auf vier Bereiche: tiefgehende Einblicke in die Erwartungen der Verbraucher, herausragende Leistungen in der Produktinnovation und im Design, Markenbindung durch Vorteile im Marketing und ein Omnichannel-Vertriebsmodell mit hoher Marktdurchdringung.

In den letzten Jahren hat sich das Verbrauchsverhalten stark geändert. So ist der Anteil des Online-Verkaufs deutlich gestiegen und die Beteiligung von Social Media am Entscheidungsprozess, die Präferenzen der Verbraucher in Bezug auf hochwertige Produkte und Dienstleistungen, Markenprodukte mit hohem Mehrwert sowie die Erwartungen an das Aussehen der Ware haben zugenommen. Die COVID-19-Pandemie hat auch die Erwartungen der Verbraucher und die Einkaufsgewohnheiten für kleine Haushaltsgeräte weiter verändert.

Auf der Grundlage seiner eingehenden Einblicke in den Verbrauchermarkt hat JS Global Lifestyle im ersten Halbjahr 2021 mehrere neue Kategorien und Produkte entwickelt, darunter den Ninja CREAMi, der aus alltäglichen Zutaten Eiscreme und Milchshakes herstellen kann, den professionellen kaltpressenden Entsafter von Ninja, den Shark-Luftreiniger, den Joyoung Y521-Hochgeschwindigkeitsmixer ohne Vorwaschen der Zutaten von Hand, den intelligenten Elektroherd F921 mit Wasserkocher aus Kohlenstoffstahl und den T21-Dampfwäscher. Alle neuen Produkte sind bereits auf dem Markt.