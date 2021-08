Bundesagentur für Arbeit legt Arbeitsmarktstatistik für August vor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Dienstag (10.00 Uhr) ihre Arbeitsmarktstatistik für August. Normalerweise steigt die Arbeitslosigkeit im August, weil Unternehmen vor den Sommerferien weniger einstellen und Ausbildungsverhältnisse enden. Nach Ansicht von Fachleuten bleibt der Arbeitsmarkt in diesem Jahr jedoch robust und trotzt damit den zweiten Monat in Folge dem saisonüblichen Muster.

Bereits im Juli war die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland entgegen dem saisonalen Trend um 24 000 auf 2,59 Millionen Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote ging auf 5,6 Prozent zurück. Der Grund sind Nachholeffekte nach dem Lockdown: In der Gastronomie, im Handel und vielen anderen Branchen können die Menschen wieder ihrer Arbeit nachgehen, und es werden verstärkt Arbeitskräfte gesucht.

Auch der Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit sieht für August erneut eine wachsende Arbeitskräftenachfrage, wobei sich diese im Vergleich zu den Vormonaten abschwächt. Trotz der vierten Corona-Welle blicken die Arbeitsagenturen auch optimistisch auf die kommenden Monate.

Stichtag für die aktuelle Arbeitsmarktstatistik war der 12. August./igl/DP/stk