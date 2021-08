TX Group, Ringier, die Mobiliar und General Atlantic gründen Joint Venture im Bereich der digitalen Marktplätze

Zürich, 31. August 2021 - Die TX Group bringt die TX Markets-Plattformen Ricardo, tutti.ch, Homegate sowie Car For You in das neue Joint Venture ein. Ringier sowie die Mobiliar beteiligen sich durch das Einbringen der Scout24 Schweiz Gruppe, welche die Plattformen ImmoScout24, AutoScout24, MotoScout24, FinanceScout24 und anibis.ch betreibt. Vierter Gesellschafter wird der global tätige Wachstumsinvestor General Atlantic, der die Gruppe mit seiner langjährigen internationalen Expertise im Bereich der digitalen Marktplätze unterstützt.

Zum Verwaltungsratspräsidenten des neuen, unabhängigen Unternehmens wird Lothar Lanz bestellt. Der erfahrene Finanz- und Digitalexperte ist derzeit Vorsitzender des Aufsichtsrates der Home24 SE, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der TAG Immobilien AG und Mitglied des Aufsichtsrats der Dermapharm SE. Er gehörte unter anderem auch dem Aufsichtsrat der Zalando SE (Präsident) und der Axel Springer SE an. Zuvor war er langjähriger Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE.

Dem Verwaltungsrat werden weiter angehören: Jörn Nikolay, Olivier Rihs, Michèle Rodoni, Pietro Supino und Marc Walder.

CEO des Joint Ventures wird Gilles Despas, derzeit CEO der Scout24 Schweiz Gruppe. Zuvor war er Chief Digital Officer und Group Chief Marketing Officer bei Thomas Cook in London sowie Managing Director und CEO von Ebookers und HolidayCheck.