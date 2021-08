Jamaikas verarbeitender Sektor wird eine starke Rolle bei der wirtschaftlichen Erholung spielen

Der verarbeitende Sektor Jamaikas hat sich während der COVID-19-Pandemie als widerstandsfähig erwiesen, sodass das Land positive Entwicklungen in Branchen wie Chemie und Kosmetik verzeichnen konnte.

Hersteller haben neue Möglichkeiten für den Export in Märkte genutzt, in denen es zu Unterbrechungen in den Lieferketten gekommen ist. Dies hat zu einer erhöhten Produktion von Artikeln wie Reinigungschemikalien, Desinfektionsmitteln, Masken und OTC-Pharmazeutika geführt, um die lokale und internationale Nachfrage zu decken. Jamaika erwartet, dass diese Produktionserweiterung in den nächsten 5 Jahren erheblich zu seinen Bemühungen um eine wirtschaftliche Erholung beitragen wird.