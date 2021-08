Cassiopea SpA and Sun Pharma announce the expiry of the HSR Act process and the successful consummation of their Winlevi(R) (clascoterone cream 1%) agreement

Lainate, Italien und Mumbai, Indien, 31. August 2021: Cassiopea SpA (SIX: SKIN), ein Spezialpharma-Unternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit neuartigen Wirkmechanismen zur Behandlung langjähriger und wesentlicher dermatologischer Erkrankungen entwickelt und deren Vermarktung vorbereitet, und Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715, 'Sun Pharma' und inklusive Tochtergesellschaften und/oder assoziierte Unternehmen), gaben heute den Ablauf der geltenden Wartefrist gemäss dem US-amerikanischen Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 (HSR Act) im Zusammenhang mit den von beiden Unternehmen unterzeichneten, exklusiven Lizenz- und Liefervereinbarungen für Winlevi(R) (Clascoterone Crème 1%) bekannt, zu denen beide Unternehmen am 26. Juli 2021 eine Medienmitteilung veröffentlicht hatten. Die Vereinbarungen gelten ab dem 31. August 2021.

