Zum Wochenstart sahen wir kaum Bewegung an der Börse. Der DAX notierte sehr zurückhaltend in einer engen Bandbreite von nur 40 Punkten.

Das Chartbild verengt sich weiter, denn am Montag gab es wenig Bewegung zu verzeichnen. Dabei konnte die 15.850 vom Start weg verteidigt werden. Bis nah an die obere Begrenzung des gestern skizzierten Dreiecks kam der Index:

Dabei bremsten über die Mittagszeit die Inflationsdaten aus Deutschland den Markt etwas ein. Um 3,9 Prozent stiegen die Verbraucherpreise und notierten damit im Monatsvergleich so hoch, wie zuletzt im Jahr 1993. Viele Marktteilnehmer hatten diese Zeit nicht mehr in Erinnerung und waren entsprechend "gelähmt". So schien es auch am Gesamtmarkt zu wirken.

Das ehemalige Gap, was wir schon m Freitag sehr genau schlossen, bot hierbei die Unterstützung:

Support am ehemaligen GAP

Wenig Bewegung, auch nach einem neuen Rekord an der Nasdaq, während der Dow Jones ein ähnliches Bild abgab.

In Summe präsentierte sich der DAX wenig impulsiv. Nur 40 Punkte lagen zwischen dem Hoch und dem Tief:

Ruhiger DAX-Wochenstart

Die Tagesparameter sind damit erneut stark verengt:

Eröffnung 15.856,71 Tageshoch 15.896,73 Tagestief 15.847,66 Vortageskurs 15.851,75 Schlusskurs 15.887,31

Im Handelsverlauf konnte die Marke von 15.900 nicht ganz erreicht und damit auch nicht das obere GAP geschlossen werden (Rückblick):

XETRA-Handelsidee im DAX

Heben wir uns dieses Szenario für heute auf?

Das Dreieck hatte weiter Bestand und sieht im Update wie folgt aus:

Dreieck weiter im DAX-Fokus

Bleiben wir weiter im Dreieck, dann ist die nächste logische Konsequenz ein Rücklauf zur 15.850 und ggf. auch ein Ausbruch aus der Montagsspanne. Dies würde zu einem erneuten Test der breiteren Unterstützung bei 15.800 Punkten führen:

Enges Short-Szenario im DAX

In der Vorbörse ist dies bereits geschehen, ähnlich wie gestern, als im Nachthandel ebenfalls die größere Unterstützung einmal angelaufen wurde:

DAX-Vorbörse am Dienstag

In dieser kleinen Bandbreite kann man als Trader ebenso handeln, wie in einer großen Bandbreite. Jedoch erscheint es fast schon "zermürbend" vor dem Hintergrund von Spread, Kosten und Zeit, sich zu tief auf diese kleinen Bewegungen einzulassen. Ein Ausbruch sollte daher abgewartet und dann entsprechend begleitet werden.

Marken für eine größere Bewegung sehe ich daher erst unter 15.800 oder wenn wir dynamisch die 15.930 überschreiten. Dazwischen dürfte uns die "Ruhe" weiter begleiten.

Im Abgleich mit weiteren Daten aus der Montag-Vorbörse bespreche ich die ersten Bewegungen mit Dir live am Morgen gegen 8.20 Uhr an dieser Stelle:

Die Woche mit den Arbeitsmarktdaten wird quasi von Deutschland eingeleitet. 9.55 Uhr meldet die Arbeitsagentur aus Deutschland entsprechende Zahlen, die leicht positiver als im Vormonat erwartet werden.

Um 11.00 Uhr blicken wir mit den Verbraucherpreisen der EU auf die größeren Inflationsdaten unserer Region. Nachdem jedoch gestern die Daten aus Deutschland wenig Bewegung für den Markt bedeuteten, könnte sich der Effekt heute auch im Rahmen halten.

15.00 Uhr stehen mit dem Immobilienpreisindex und 15.45 Uhr dann mit dem Chicagoer Einkaufsmangerindex sowie dem Verbrauchervertrauen Conference Board weitere US-Daten an. Dort startete die Handelswoche bisher sehr ruhig.

Alle genannten Eckpunkte sind im Kalender zu sehen und hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftsdaten am 31.08.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt gleich viel Erfolg. Als Video habe ich dies hier hinterlegt:

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 73,9 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!