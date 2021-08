DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG verlängert mit Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor in Essen

Langen, den 30. August 2021. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) verlängert den seit 2011 bestehenden Mietvertrag über 3.000 m2 mit dem Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen (MDS) in Essen um fünf weitere Jahre. Die Vertragsverlängerung mit dem MDS sieht die Gesellschaft gerade angesichts der grundsätzlichen Homeoffice-Diskussion als Bestätigung für die Attraktivität des Bürostandorts.

Der 1996 erbaute Bürokomplex in der Theodor-Althoff-Straße 39-47 im attraktiven Teilmarkt Bredeney im Essener Süden umfasst eine Grundstücksfläche von 36.000 m2 und verfügt über eine Gesamtmietfläche von insgesamt 45.500 m². Erst im vergangenen Jahr konnte die DEMIRE rund 7.000 m2 im gleichen Bürogebäude langfristig an "Die Autobahn GmbH des Bundes" vermieten. Die DEMIRE hat die ehemalige 2019 erworben und verringert seither durch aktives Assetmanagement kontinuierlich die Leerstandsquote.

Der Standort ist gut an den öffentlichen Personennahverkehr und über den Anschluss an die Autobahn A52 an das Fernstraßennetz angebunden. Es besteht eine direkte Anbindung an das Stadtzentrum, den Essener Hauptbahnhof und den Flughafen Düsseldorf.

