F-Secure Mid-Term Targets Adj. EBITDA Margin to Improve Toward 20% Autor: PLX AI | 31.08.2021, 07:06 | 29 | 0 | 0 31.08.2021, 07:06 | (PLX AI) – F-Secure issues mid-term targets:

Revenue from corporate security products to grow at a double-digit rate

Revenue from cyber security consulting to grow at a high single-digit rate

Revenue from consumer security to grow at a mid-single-digit rate

Adjusted EBITDA margin improving towards 20%

Adjusted EBITDA margin improving towards 20%

Outlook for 2021 unchanged



