LR Gruppe bestätigt zweistelligen Wachstumstrend bei Umsatz und Profitabilität im ersten Halbjahr 2021

Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2021 um 14,3% auf 153,2 Mio. EUR

Normalisiertes EBITDA erhöhte sich um 15,8% auf 22,7 Mio. EUR

Strategische Initiativen zum Ausbau des Geschäfts erfolgreich implementiert

Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt

Ahlen, 31. August 2021 - Die LR Global Holding GmbH, Europas führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Pflegeprodukte, hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 ein herausragendes Wachstum bei Umsatz und normalisiertem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) erzielt und damit ihren dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt. Die LR Gruppe erzielte in den ersten sechs Monaten 2021 einen Umsatz (Warenerlöse) von 153,2 Mio. EUR, was einem robusten Wachstum von 14,3% gegenüber dem Umsatz von 134,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum entspricht. Die LR Gruppe erzielte im zweiten Quartal in allen Regionen ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich. Zudem stieg das normalisierte EBITDA im ersten Halbjahr deutlich um 15,8% von 19,6 Mio. EUR auf 22,7 Mio. EUR, was vor allem auf das starke Umsatzwachstum im gleichen Zeitraum zurückzuführen ist. Die höhere prozentuale Wachstumsrate des bereinigten EBITDA im Vergleich zum Umsatz unterstreicht dabei die Skalierbarkeit und das äußerst variable Kostenkonzept des Geschäftsmodells.

"Trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie ist es uns gelungen, den Wachstumstrend vom Jahresanfang auch im zweiten Quartal zu bestätigen, was sich in der signifikanten Steigerung des Umsatzes widerspiegelt. Damit ist es uns gelungen, zum Stand Mai 2021 auf Basis der letzten zwölf Monate erstmals die 300-Millionen-Euro-Umsatzmarke zu überschreiten. Auch unsere strategischen Initiativen haben wir erfolgreich fortgesetzt. Zum einen haben wir weiter in die Digitalisierung unseres Geschäftsmodells investiert, um die wachsende Nachfrage in den jungen Zielgruppen zu befriedigen. Bereits jetzt ist etwa ein Drittel unserer neuen Community-Mitglieder zwischen 18 und 29 Jahre alt. Zum anderen haben wir mit dem erfolgreichen Markteintritt in Südkorea im März 2021 einen weiteren Schritt in unserer internationalen Expansion gemacht", kommentiert Dr. Andreas Laabs, CFO und COO der LR Global Holding GmbH.