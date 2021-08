fashionette AG mit starkem Umsatz- und Kund*innenwachstum im ersten Halbjahr 2021

Starkes Nettoumsatzwachstum von +24,9 % im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 48,9 Mio.

Kontinuierlicher Anstieg der Bestellungen von Neukund*innen von +46,5 % im Vergleich zum Vorjahr

Dynamisches Wachstum der aktiven Kund*innen um +52,0 % im Vergleich zum Vorjahr führt zur höchsten Kund*innenbasis in der Unternehmensgeschichte mit 411 Tausend aktiven Kund*innen

Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1 /WKN A2QEFA ), ein führendes europäisches datengesteuertes E-Commerce Unternehmen für Premium- und Luxus-Modeaccessoires, meldet erfolgreiche Halbjahresergebnisse.

Im ersten Halbjahr 2021 hat die fashionette AG ihren Weg zur Umsetzung ihrer strategischen Ziele fortgesetzt. Die Nettoumsatzerlöse des Unternehmens stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um +24,9 % auf EUR 48,9 Mio. Mit einem Anteil am Nettoumsatz von 86,2 % und einem Wachstum von +22,9 % auf EUR 42,1 Mio. bleibt die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) auch im ersten Halbjahr 2021 der wichtigste geografische Markt für fashionette. Die nicht-deutschsprachigen Länder haben mit einem Wachstum von +38,9 % auf EUR 6,8 Mio. im Vergleich zum Vorjahr weiter an Bedeutung gewonnen.

Durch kontinuierliche Marketinginvestitionen konnte die Zahl der Neukund*innen um 46,5 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden, was zu einem neuen Rekord von 411 Tausend aktiven Kund*innen (+52,0 % im Vergleich zum Vorjahr) führte. Infolgedessen sank das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf EUR 0,2 Mio. Insbesondere steigende Investitionen in die Kundenakquise führten zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 0,4 %.

Im zweiten Quartal 2021 stieg der Nettoumsatz der fashionette AG im Vorjahresvergleich um +19,2 % auf EUR 25,4 Mio., getrieben durch +28,5 % mehr Bestellungen von Neukund*innen im Vergleich zum Vorjahr, trotz starker Vergleichsbasis mit Q2 2020.

Die Akquisition von Brandfield, einem führenden Online-Händler für hochwertige Modeaccessoires, wurde am 1. Juli 2021 erfolgreich abgeschlossen und wird wesentlich zur Wachstumsstrategie beitragen, indem das dynamische und profitable Wachstum der fashionette AG außerhalb der DACH-Region weiter beschleunigt wird.

Trotz vorübergehender technischer und prozessualer Herausforderungen im Rahmen der Umstellung auf den neuen Logistikpartner, die zu einer aktualisierten Prognose für das Geschäftsjahr 2021 geführt haben, erwartet die fashionette AG ein starkes Nettoumsatzwachstum. Einschließlich der Akquisition von Brandfield* prognostiziert die fashionette AG für das Geschäftsjahr 2021 ein Wachstum des konsolidierten Nettoumsatzes von ca. +40 % bis +51 % auf ca. EUR 133 Mio. bis EUR 143 Mio. (pro forma Prognose: Nettoumsatzwachstum von ca. +62 % bis +73 % auf ca. EUR 154 Mio. bis EUR 164 Mio.). Es wird ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von ca. EUR 3,3 Mio. bis EUR 4,3 Mio. erwartet (pro forma Prognose: EBITDA von ca. EUR 4,6 Mio. bis EUR 5,6 Mio.).

"Im ersten Halbjahr 2021 haben wir einen starken Zuwachs an Neu- und Bestandskund*innen erzielt, was zur höchsten Zahl aktiver Kund*innen in der Unternehmensgeschichte führte. Unsere gezielte Sortimentserweiterung erweist sich als sehr erfolgreich, da 75 % unserer wiederkehrenden Kund*innen im ersten Halbjahr 2021 Produkte aus mindestens zwei verschiedenen Produktkategorien gekauft haben", sagt Daniel Raab, CEO der fashionette AG, und fährt fort: "Um unseren Kund*innen bis spätestens Ende September das gewohnte Einkaufserlebnis bieten zu können, unterstützen wir unseren neuen Logistikpartner mit all unseren Kräften. Daher sind wir sehr optimistisch, dass wir unsere operativen und strategischen Ziele für das vierte Quartal 2021, unsere umsatzstärkste Periode des Jahres, erreichen werden."

* In dem zum 30. Juni 2021 endenden Geschäftsjahr 2020/21 erzielte Brandfield Nettoumsatzerlöse von ca. EUR 40 Mio. bei einem bereinigtem EBITDA von ca. EUR 3 Mio.

Nicht finanzielle Leistungsindikatoren (ungeprüft)

H1 2021 H1 2020 Δ Q2 2021 Q2 2020 Δ Seitenaufrufe (in tausend) 20.112 17.307 +16,2 % 9.358 9.446 -0,9 % Mobile Seitenaufrufe (Anteil in %) 83,7 % 81,1 % +2,6 PP 84,1 % 81,3 % +2,8 PP Anzahl der Bestellungen (in tausend) 336 243 +38,0 % 172 133 +29,0 % Durchschnittlicher Warenkorb (in EUR) 255 284 -10,2 % 258 278 -7,1 % Aktive Kund*innen (in tausend, LTM) 411 270 +52,0 % 411 270 +52,0 % Neukund*innen (in tausend) 125 85 +46,5 % 64 50 +28,5 %

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

in TEUR H1 2021 H1 2020 Δ Q2 2021 Q2 2020 Δ Bruttoumsatzerlöse 85.818,3 70.693,0 +21,4 % 44.457,0 38.552,6 +15,3 % Gutschriften -36.925,2 -31.557,5 +17,0 % -19.013,3 -17.206,8 +10,5 % Nettoumsatzerlöse 48.893,1 39.135,5 +24,9 % 25.443,7 21.345,8 +19,2 % Materialaufwand / Aufwand bezogene Waren -30.513,9 -23.869,0 +27,8 % -16.011,5 -12.869,5 +24,4 % Bruttoergebnis 18.379,2 15.266,5 +20,4 % 9.432,2 8.476,3 +11,3 % Bruttoergebnismarge 37,6 % 39,0 % -1,4 PP 37,1% 39,7 % -2,6 PP Vertriebskosten -6.093,4 -4.506,9 +35,2 % -3.124,7 -2.424,0 +28,9 % Marketingkosten -6.813,4 -3.518,7 +93,6 % -3.253,5 -1.852,2 +75,7 % Personalaufwand -4.109,8 -3.413,4 +20,4 % -2.149,2 -1.830,7 +17,4 % Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.988,6 -1.378,2 +44,3 % -1.035,6 -718,6 +44,1 % Sonstige betriebliche Erträge 577,6 388,8 +48,5 % 342,2 166,2 > +100 % EBITDA (berichtet) -48,5 2.838,1 > -100 % 211,4 1.816,9 -88,4 % EBITDA-Marge (berichtet) -0,1 % 7,3 % -7,4 PP 0,8 % 8,5 % -7,7 PP EBITDA (bereinigt) 215,9 2.983,5 -92,8 % 366,7 1.897,7 -80,7 % EBITDA-Marge (bereinigt) 0,4 % 7,6 % -7,2 PP 1,4 % 8,9 % -7,4 PP

Verkürzte Bilanz (ungeprüft)

in TEUR Juni 21 Dez. 20 Δ Anlagevermögen 15.671,7 16.253,2 -3,6 % Umlaufvermögen 60.338,7 62.112,1 -2,9 % Rechnungsabgrenzungsposten 1.093,2 712,7 +53,4 % AKTIVA 77.103,5 79.078,0 -2,5 % Eigenkapital 64.464,4 66.369,0 -2,9 % Rückstellungen 1.316,7 1.074,0 +22,6 % Verbindlichkeiten 11.322,4 11.635,0 -2,7 % PASSIVA 77.103,5 79.078,0 -2,5 %

Verkürzte Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

in TEUR H1 2021 H1 2020 Δ Q2 2021 Q2 2020 Δ Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -9.203,8 4.290,3 > -100 % -618,2 7.616,7 > -100 % Cashflow aus Investitionstätigkeit -639,2 -317,3 > +100 % -447,8 -173,1 > +100 % Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -648,4 -689,8 -6,0 % -317,9 -296,3 +7,3 % Finanzmittelfonds am Ende der Periode 21.334,5 -3.012,5 > +100 % 21.334,5 -3.012,5 > +100 %

Anmerkung:

Die Zahlen sind nicht geprüft. Das bereinigte EBITDA versteht sich ohne außerordentliche Kosten und Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Detaillierte Finanzinformationen:

Der Halbjahresbericht 2021 einschließlich der Prognose für das laufende Geschäftsjahr ist unter ir.fashionette.com verfügbar.



Telefonkonferenz/Webcast:

Am heutigen Dienstag, den 31. August 2021, findet um 10:00 Uhr (MESZ) für Analyst*innen, institutionelle Investor*innen und Vertreter*innen der Presse eine Telefonkonferenz/Webcast in englischer Sprache statt. Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an: ir@fashionette.com.



Über fashionette:

Die fashionette AG ist ein führendes europäisches datengesteuertes E-Commerce Unternehmen für Premium- und Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette und Brandfield bietet das Unternehmen nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Premium- und Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck von mehr als 190 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kund*innen in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Premium- und Luxus-Modeaccessoires ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter www.corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com.



fashionette AG

Investor Relations

Susan Hoffmeister

ir@fashionette.com

Tel.: +49 (0)211 17607828

Lierenfelder Straße 45 | 40231 Düsseldorf | Germany

corporate.fashionette.com

31.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: fashionette AG Lierenfelder Straße 45 40231 Düsseldorf Deutschland E-Mail: ir@fashionette.com Internet: corporate.fashionette.com ISIN: DE000A2QEFA1 WKN: A2QEFA Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1229862

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1229862 31.08.2021