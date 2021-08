Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Fashionette Q2 Revenue EUR 25.4 Million as New Orders Soar (PLX AI) – Fashionette Q2 revenue EUR 25.4 million driven by 28.5% more orders from new customers year-on-year.Outlook FY revenue growth 40-51%Outlook FY revenue EUR 133-143 millionOutlook FY adjusted EBITDA EUR 3.3-4.3 millionNOTE: Outlook was …