Strabag Raises Outlook after EBITDA Jumps 35% Autor: PLX AI | 31.08.2021, 07:39 | 29 | 0 | 0 31.08.2021, 07:39 | (PLX AI) – Strabag half year EBITDA EUR 406.29 million, up 35% from year-ago period. Half year pretax profit EUR 136.79 million2021 outlook raised: output volume now expected above the previous year’s figure of EUR 15.4 billion – previously … (PLX AI) – Strabag half year EBITDA EUR 406.29 million, up 35% from year-ago period. Half year pretax profit EUR 136.79 million2021 outlook raised: output volume now expected above the previous year’s figure of EUR 15.4 billion – previously … (PLX AI) – Strabag half year EBITDA EUR 406.29 million, up 35% from year-ago period.

Half year pretax profit EUR 136.79 million

2021 outlook raised: output volume now expected above the previous year’s figure of EUR 15.4 billion – previously projected at “slightly” higher

Outlook EBIT margin close to the target of 4 % set for 2022

Order backlog at all-time high of over EUR 21 billion STRABAG Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

STRABAG Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer