Kabul Ende Autor: Tichys Einblick | 31.08.2021, 07:50 | 22 | 0 | 0 31.08.2021, 07:50 | Generalmajor Chris Donahue, Kommandeur der 82. Luftlandedivision, war der letzte US-Militär, der am späten Montag an Bord eines C-17-Flugzeugs ging und damit die US-Mission in Kabul beendete. Eine Minute vor Mitternacht Kabuler Zeit hob der letzte C-17 Militärtransporter vom Hamid Karzai International Airport ab. Damit endete plötzlich auch der Lärm der landenden und startenden Militärmaschinen. Der Beitrag Kabul Ende erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Holger Douglas.

