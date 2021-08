Agri Terra übernimmt Indusur

Asuncion, Paraguay (ots) - Dem deutschen Agrar- und Immobilieninvestor Agri Terra ist ein Geniestreich gelungen. Am Freitag, den 20. August, gegen 22:20 Uhr verließ Geschäftsführer Carsten Pfau den Asuncioner Büroturm Blue Tower, in dem eine der größten Anwaltskanzleien des Landes ihren Sitz hat. Fast fünf Stunden hatte es gedauert, bis alle Vertragsunterlagen ausgefertigt, gelesen und unterschrieben waren, dann war die Aktienmehrheit des Mineralwasserherstellers Indusur an die Münchner Gruppe übergegangen. Agri Terra mischt damit zukünftig im internationalen Mineralwassergeschäft mit. Die Übernahme beschert dem Unternehmen nicht nur das Eigentum an den bereits in Betrieb stehenden Quellen, sie sichert auch den Zugang zum Aquifer Guaraní , einer der größten Süßwasser-Reserven der Welt.



Die aktuelle Abfüllanlage wird schon bald um einen hochmodernen Trakt erweitert. "Der paraguayische Markt ist sehr interessant für uns, aber wir werden mit großer Sicherheit den Löwenanteil exportieren", erklärt Carsten Pfau auf Anfrage. Die zusätzlichen Kapazitäten werden daher dringend benötigt.