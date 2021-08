iMining schließt Erwerb von Validatoren ab Nachrichtenquelle: IRW Press | 31.08.2021, 08:01 | 18 | 0 | 0 31.08.2021, 08:01 | Vancouver, British Columbia - Im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 17. August 2021 freut sich iMining Technologies Inc. (TSX-V: IMIN) (das „Unternehmen“ oder „iMining“) bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Transaktion hinsichtlich des Erwerbs von drei Validatoren zur Sicherung der Ethereum Proof-of-Stake-Blockchain abgeschlossen hat (der „Erwerb“). Der Erwerb der drei Eth2.0-Validatoren, die 102.182 Ethereum-Token umfassen, erfolgte gegen Ausgabe von 2.500.000 Aktien. Die Validatoren sind cloudbasiert und vollständig funktionsfähig. Der Erwerb der drei Validatoren galt als „Related Party Transaction“ (Transaktion mit einer nahestehenden Partei), da der Verkäufer eine unter der Kontrolle des President und CEO des Unternehmens stehende Firma ist. Das Unternehmen hat die Befreiungen von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Anspruch genommen (Grundlage: der Verkehrswert beträgt weniger als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens). Mit dem Erwerb kann sich iMining unmittelbar diese Validatoren sichern und so im Vergleich mit einem Erwerb unter Einsatz von Barreserven und externen Dienstleistern Gebühren und Staking-Rewards (Prämien) über Wochen hinweg einsparen. Diese Transaktion unterstreicht erneut den Glauben des CEO an iMining und die Zukunft von Kryptowährungen. Die ausgegebenen Aktien sind an eine viermonatige Haltedauer gebunden, nach deren Ablauf jeweils 25 % der Aktien pro Quartal freigegeben werden. Über iMining Technologies Inc. iMining Technologies Inc. ist ein wachstumsorientiertes, an der TSX-V notiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, traditionelle Kapitalmärkte mit Blockchain-Investitionsmöglichkeiten zu verknüpfen. Über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen privaten und institutionellen Investoren eine sichere Möglichkeit zum Staking, Mining und Austausch digitaler Assetsmit eigenen und sicheren Lösungen. Unsere Grundwerte veranlassen uns dazu, mit Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit zu arbeiten, um einen langfristigen Aktionärswert zu schaffen. Seite 2 ► Seite 1 von 3 iMining Technologies Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







