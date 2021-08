Deep Isolation erhält Auftrag zur Untersuchung der Tiefbohrlochentsorgung in Slowenien

LONDON, 31. August 2021 /PRNewswire/ -- Deep Isolation, ein führender Innovator bei Lösungen für die Lagerung und Entsorgung von abgebrannten Brennelementen und hochradioaktivem Atommüll, gab einen neuen Vertrag über die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für ARAO, das slowenische Unternehmen für die Entsorgung radioaktiver Abfälle, bekannt.

In der Studie wird untersucht, ob die abgebrannten Brennelemente des slowenischen Forschungsreaktors TRIGA II im Josef-Stefan-Institut in Ljubljana in einem Tiefenlager entsorgt werden können. Der Reaktor aus den 1960er Jahren, einer von weltweit 66 seiner Art, produziert radioaktive Isotope für die medizinische Forschung und für die Ausbildung. Er soll im Jahr 2043 abgeschaltet werden.