DGAP-News: Delivery Hero SE

Delivery Hero's koreanische Tochtergesellschaft Woowa liefert Rekord von 100 Millionen Bestellungen innerhalb eines einzigen Monats



31.08.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Baedal Minjok (Delivery Hero's App in Südkorea, betrieben von der Tochtergesellschaft Woowa) verarbeitete im August 2021 100 Millionen Bestellungen

Delivery Hero glaubt fest an das Potenzial des koreanischen Marktes und sieht weiteres Wachstum voraus

Einer der wichtigsten Investitionsbereiche für Delivery Hero und Woowa in Korea ist der eigene Lieferdienst, mit dem Ziel, dessen Auftragsvolumen im Dezember 2021 auf 15 Millionen Bestellungen zu erhöhen Berlin, 31. August 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gab heute einen neuen Rekord von Bestellungen ihrer koreanischen Tochtergesellschaft Woowa bekannt. Als Betreiber der größten Online-Plattform für Essenslieferungen in Südkorea ("Baedal Minjok" oder "Baemin") hat Woowa[1] im August 2021 100 Millionen Bestellungen ausgeliefert. Delivery Hero ist besonders stolz auf diesen Rekord, da er ein weiterer Beweis für das große Potenzial des koreanischen Marktes ist und die starke operative Leistung von Woowa unterstreicht. Niklas Östberg, CEO und Co-Founder von Delivery Hero: "Wir haben schon immer ein enormes Potenzial sowohl in Woowa als auch im koreanischen Markt insgesamt gesehen, und das Wachstum der Bestellzahlen gibt uns Recht. Wir hatten einen fantastischen Start in die Partnerschaft mit Woowa - mit einem herausragenden Erfolg bei der Einführung eines eigenen Lieferdienstes sowie einer neuen multivertikalen Benutzeroberfläche, die das Kundenerlebnis verbessert. Dies hat nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für Fahrer, Restaurants, lokale Unternehmen und das gesamte Ökosystem einen Mehrwert geschaffen. Wenn wir uns die Anzahl an Bestellungen in Kora anschauen, wird deutlich, wie hoch das Wachstumspotenzial in vielen unserer internationalen Märkte ist."



