Haier Smart Home veröffentlicht Halbjahreszahlen 2021: Starkes Umsatz- und dreistelliges Gewinnwachstum mit außergewöhnlicher Performance im Premiummarkt und in Übersee

Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 31. August 2021 - Haier Smart Home Co., Ltd. ("Haier Smart Home" oder "die Gesellschaft", Börsenkürzel: 690D.DE, 600690.SH, 6690.HK) veröffentlichte am 30. August 2021 seinen Halbjahresbericht 2021. Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von RMB 111,6 Mrd., was einem Anstieg von 16,6 % gegenüber der Vorjahresperiode und einem Anstieg von 11,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum des Jahres 2019 entspricht. Ohne die Auswirkungen der Veräußerung von COSMOPlat auf den Umsatz entspricht dies einem Anstieg von 27,2 % und 22,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum in den Jahren 2020 bzw. 2019. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich auf RMB 6,8 Mrd., was einem Anstieg von 146,4 % und 35,5 % im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen 2020 bzw. 2019 entspricht. Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug RMB 8,4 Mrd. Dies entspricht einem Anstieg von 1.651,6 % und 132,6 % gegenüber den Vergleichszeiträumen 2020 und 2019.

Trotz steigender Rohstoffpreise in der Branche erzielte Haier Smart Home in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 sowohl im Vergleich zu 2020 als auch zu 2019 ein starkes Wachstum. Dies zeigt, dass die Ausrichtung von Haier Smart Home am Rendanheyi-Modell zu Wachstum geführt hat.

Fortlaufende Kostenoptimierung: Kostenquote um 2,3 Prozentpunkte gesunken

Der Umsatz in China verzeichnete im ersten Halbjahr 2021 ein Wachstum von 29,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Dank der kontinuierlichen digitalen Transformation in den Bereichen "Direktverkauf", "Servicepersonal" und "Lieferkette" konnte Haier seine Betriebs- und Kosteneffizienz in drei aufeinanderfolgenden Quartalen weiter optimieren. Die Gesamtkostenquote des Unternehmens wurde, ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Veräußerung von COSMOPlat, im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozentpunkte weiter optimiert. Dabei sanken die Vertriebskostenquote um 1,6 Prozentpunkte und die Verwaltungskostenquote um 0,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.