Seit dem Rekordhoch bei 2.075 US-Dollar aus Anfang August letzten Jahres ist der Gold-Future in eine Korrektur übergegangen und markierte seinen diesjährigen Tiefpunkt Mitte dieses Monats bei 1.668 US-Dollar. Dieser Ausreißer war aber nur temporärer Natur, entscheidend ist das wichtige Supportniveau um das 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 1.766 US-Dollar für das Edelmetall. Dieser Support wirkt stabilisierend auf den Kursverlauf ein, allerdings halten sich Käufer noch dezent zurück. Außerdem dominiert seitdem Jahreshochs aus 2020 noch immer ein intakter Abwärtstrend das Handelsgeschehen. Das Interesse könnte jedoch mit Beginn des Taperings in den USA zurückkehren und gegen Jahresende dem Gold-Future zu einem regulären Kaufsignal verhelfen.

Quälende Seitwärtsphase

Tendenziell ist der Gold-Future zwischen 1.750 und 1.850 US-Dollar als neutral zu bewerten. Diese zähe Seitwärtsphase könnte sich noch eine Weile lang hinziehen, bis das Edelmetall seinen Abwärtstrend ansteuert und einen ersten Ausbruchsversuch darüber vollzieht. Dementsprechend ergeben sich Kaufsignale erst oberhalb von 1.850 US-Dollar und dürften zunächst an die Sommerhochs um 1.900 US-Dollar aufwärtsführen. Mittel- bis langfristig könnte es dann weiter in den Bereich von 1.965 US-Dollar aufwärtsgehen. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb von 1.750 US-Dollar birgt dagegen Rückfallrisiken zurück an die aktuellen Jahrestiefs.