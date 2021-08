Bertelsmann erzielt im ersten Halbjahr 2021 operatives Rekordergebnis Gütersloh (ots) -



- Umsatz mit 8,7 Mrd. Euro deutlich über Vorjahres- und Vor-Corona-Niveau - Organisches Wachstum von mehr als 16 Prozent vs. 2020 und 7 Prozent vs. 2019 - Operating EBITDA mit 1,4 Mrd. Euro auf Höchstwert

- Konzernergebnis um 880 Mio. Euro auf 1,4 Mrd. Euro gesteigert - Fortschritte in allen fünf strategischen Wachstumsprioritäten - Prognose für Gesamtjahr angehoben



Bertelsmann hat die erste Jahreshälfte 2021 mit einem operativen Rekordergebnis (Operating EBITDA) von 1,4 Mrd. Euro abgeschlossen. Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen erzielte einen Umsatz, der deutlich über dem Vorjahres- und Vor-Corona-Niveau lag, sowie das höchste Konzernergebnis seit 19 Jahren. Vier der acht Unternehmensbereiche verzeichneten jeweils zweistellige organische Wachstumsraten. Für das Gesamtjahr geht das Unternehmen von einem weiterhin positiven Geschäftsverlauf aus und rechnet mit einem Konzernergebnis, das etwa bei knapp zwei Milliarden Euro liegen wird.