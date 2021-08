Bitcoin & Co. starten durch – erst die Hälfte geschafft... Nachrichtenquelle: Sharedeals | 31.08.2021, 08:07 | 43 | 0 | 0 31.08.2021, 08:07 |





Die populärste Digitalwährung erklimmt in diesen Tagen ihren höchsten Stand seit dem Crash-Monat Mai. Laut CoinMarketCap handelt der Bitcoin bei 47.860 US$. Auch Ethereum und Cardano tendieren kontinuierlich höher.

