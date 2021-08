Gaia Grow schließt letzte Tranche seiner Privatplatzierung ab

Zusammen mit der ersten Tranche des Angebots hat das Unternehmen durch die Ausgabe von 21.370.000 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,05 CAD pro Einheit 1.068.500 CAD eingeworben. Jede Einheit" besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein "Warrant"), der zu einem Preis von 0,055 CAD ausgeübt werden kann.

Insgesamt 16.720.000 Optionsscheine, die in Verbindung mit der ersten Tranche des Angebots ausgegeben wurden, verfallen am 29. Juli 2024, und weitere 4.650.000 Optionsscheine, die in Verbindung mit der letzten Tranche des Angebots ausgegeben wurden, verfallen am 30. August 2024.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen für einen Zeitraum von vier Monaten und einem Tag nach der Ausgabe einer Beschränkung für den Weiterverkauf. In Verbindung mit dem Abschluss des Angebots hat das Unternehmen insgesamt 33.775 CAD gezahlt und 675.500 Optionsscheine an bestimmte unabhängige Parteien ausgegeben, die das Unternehmen bei der Vermittlung von Zeichnern unterstützt haben.

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es ausstehende Schulden in Höhe von 46.725 CAD gegenüber einem unabhängigen Gläubiger durch die Ausgabe von 934.500 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,05 CAD pro Aktie beglichen hat.

Weitere Informationen erhalten Sie über:



VORSORGLICHE UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN